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Экономика 5 февраля 2024 15:29

Путин поручил продумать меры по стимулированию спроса на российских роботов

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Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны подготовить предложения по стимулированию спроса на роботов отечественного производства. Он сделал это по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками.

«Правительству Российской Федерации <…> представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов», — сказано в перечне поручений главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитаться об исполнении поручения он должен до 30 марта текущего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани начали тестировать сдачу в аренду ЖК роботов-доставщиков. Помимо этого, в Иннополисе в этом году должен открыться роботизированный отель.

#Владимир Путин #Роботы
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