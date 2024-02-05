Путин поручил продумать меры по стимулированию спроса на российских роботов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству страны подготовить предложения по стимулированию спроса на роботов отечественного производства. Он сделал это по итогам встречи с победителями и призерами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками.

«Правительству Российской Федерации <…> представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов», — сказано в перечне поручений главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитаться об исполнении поручения он должен до 30 марта текущего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани начали тестировать сдачу в аренду ЖК роботов-доставщиков. Помимо этого, в Иннополисе в этом году должен открыться роботизированный отель.