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Роботизированный отель откроется в Иннополисе в этом году
В Иннополисе в этом году должен открыться роботизированный отель. Сейчас в здании ведутся отделочные работы, об этом сообщает РБК.
Директор по коммуникациям KravtGroup Светлана Володина рассказала, что объект находится в высокой степени готовности. По ее словам, проект на стадии строительства прошел реконцепцию — было решено повысить категорию с 3 до 4 звезд.
«Внесены изменения в планировочные решения номерного фонда, благодаря чему появились 3 номера категории люкс и двухкомнатные апартаменты. Общее количество номеров — 44, площадь каждого была увеличена», — отметила Володина.
Изначально в отеле должно было быть 30 номеров. На реализацию проекта планировалось направить 500 млн рублей. Предполагается, что персонал будет практически полностью отсутствовать, роботы будут убираться в номерах, также будут присутствовать роботы-официанты.
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