Путин поручил продолжить выплату медикам за лечение covid-больных

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину продолжить осуществлять в 2022 году социальные выплаты медикам и иным работникам медучреждений, оказывающих медицинскую помощь при лечении Covid-19. Список поручений размещен на сайте московского Кремля.

Кроме того, в документе говорится и о выплате в двойном размере за работу в новогодние праздники медицинским и иным работникам медицинских учреждений, работающим с covid-пациентами, а также работникам, контактирующим с пациентами с диагнозом Covid-19, соцработникам стационарных учреждений социального обслуживания. Это решение глава государства анонсировал на совещании с федеральным Кабмином 14 декабря.

Правительство РФ должно доложить об исполнении поручений до 30 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что на спецвыплаты медикам Кабмин выделил свыше 50 млрд рублей.