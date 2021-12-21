news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
21 декабря 2021  17:38

На спецвыплаты медикам Правительство России выделило свыше 50 млрд рублей

news_top_970_100

Медработники вовремя получат специальные выплаты за ноябрь, декабрь и январь. На эти цели Кабмин выделил свыше 50 млрд рублей. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Это без учета инициированной Президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания», — приводятся слова Мишустина в телеграм-канале Правительства РФ. 

Специальные социальные выплаты были введены по поручению Президента Владимира Путина для медработников, работающих с больными коронавирусом. Сейчас около 300 тыс. сотрудников помогают заболевшим Covid-19.

#коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное