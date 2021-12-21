На спецвыплаты медикам Правительство России выделило свыше 50 млрд рублей

Медработники вовремя получат специальные выплаты за ноябрь, декабрь и январь. На эти цели Кабмин выделил свыше 50 млрд рублей. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом сказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это без учета инициированной Президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания», — приводятся слова Мишустина в телеграм-канале Правительства РФ.

Специальные социальные выплаты были введены по поручению Президента Владимира Путина для медработников, работающих с больными коронавирусом. Сейчас около 300 тыс. сотрудников помогают заболевшим Covid-19.