Путин поручил удвоить выплаты медикам, работающим с ковидом, к новогодним праздникам

Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством страны дал поручение в новогодние праздники удвоить специальные надбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы в этом году, в 2021-м, на праздничные дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы Правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», — сказал глава государства.

Путин заметил, что хотя предновогодняя ситуация с коронавирусом не такая сложная, как год назад, но медики по-прежнему работают в условиях больших нагрузок и риска.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заверил российского лидера, что средства на эти цели есть. «По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 млрд рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете», — подчеркнул он.