Путин поручил Правительству представить предложения по ускорению роста МРОТ

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны подготовить предложения по ускорению роста минимального размера оплаты труда (МРОТ). Поручение включено в составленный по итогам прошедшего 8 ноября совещания о поддержке семей с детьми перечень, который опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — сказано в документе.

Ответственным за выполнение этого поручения, как и других, включенных в список, назначен Премьер-министр Михаил Мишустин. Отчитаться об исполнении глава кабинета должен будет до 15 января будущего года.

С 1 января 2023 года МРОТ увеличится на 16,9% к январю 2022 года, тогда как прожиточный минимум — на 13,6%. Диапазон инфляции при этом может составить 12,0–12,4%.