Путин поручил Кабмину оказывать поддержку регионам по финансированию выплат на детей

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны помогать регионам с финансированием новых выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка. Поручение включено в составленный по итогам прошедшего 8 ноября совещания о поддержке семей с детьми перечень, который опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты», — сказано в документе.

Кроме того, кабинет должен обеспечить информирование граждан об условиях выплаты такого пособия и создать удобные возможности для его оформления и получения. Правительству также следует обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов Федерации в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, и при необходимости оказывать им дополнительную финансовую поддержку.

На кабинет возложена обязанность разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов получателей ежемесячного пособия (в частности, создав условия для повышения профессиональной квалификации родителей или освоения ими новых профессий).

Помимо этого, необходимо придумать, как компенсировать негативное влияние на доходы семей от прекращения получения ежемесячного пособия — включая возможность предоставления налоговых льгот работающим родителям или выплаты пособия в неполном размере. Ответственным за выполнение поручений назначен Премьер-министр Михаил Мишустин.

О появлении единого пособия для семей с детьми от рождения до 17 лет Владимир Путин объявил именно на этом совещании. Оно должно объединить семь существующих сейчас мер поддержки. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, со следующего года на выплату пособия будет тратиться 1 трлн 691 млрд рублей ежегодно, в том числе 1 трлн 430 млрд федеральных средств.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство дополнительно направит на выплаты на детей от 8 до 17 лет более 27 млрд рублей.