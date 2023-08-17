«Ведомости»: Российские власти договорились пока не ужесточать валютный контроль

Российские власти решили пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к федеральному Правительству.

Вопрос обсудили на встрече Президента РФ Владимира Путина с членами Кабмина и председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Помимо главы Банка России, свое видение ситуации на валютном рынке представили глава Минфина Антон Силуанов, помощник Президента по экономическим вопросам Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Отмечается, что Правительство смогло в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, из-за этого пока решено ограничиться мониторингом их действий.

В Кабмине ситуацию с крупнейшими компаниями обсуждали в течение последних двух дней, настаивая на неприемлемости невозврата экспортных доходов в страну. По словам одного из источников, прежде всего это требование касается неэнергетических компаний. Нефтедобывающему сектору приходится продавать большую часть экспортных доходов, так как налоги составляют половину их выручки. Возврат доходов в страну большей частью игнорировали производители удобрений.

В целом представители бизнеса согласились продавать больше выручки. При сохранении положения обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной.