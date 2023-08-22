Ослабление рубля и рост спроса: инфляция в Татарстане продолжает ускоряться

Июльское ускорение инфляции не выглядит сенсацией – напротив, все идет по плану

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Годовая инфляция в Татарстане не догоняет общероссийскую

Показатель годовой инфляции в июле текущего года в Татарстане лишь чуть не дотянул до 3%. Схожие значения Нацбанк по республике фиксировал только летом 2020 года, с тех пор таких приятных рекордов у нас не наблюдалось. Еще в феврале 2023 года инфляция в РТ составляла 10,7%. Но с марта, как сообщал «Татар-информ», индикатор стал радовать глаз, рухнув сначала до 1,9%, в апреле – до 1,1%, а в мае – почти до нуля.

Все это, правда, объяснялось «эффектом сравнительной базы» или очень высокими темпами роста цен, которые глаз, напротив, совсем не радовали годом ранее – тогда это произошло из-за начала СВО и последовавшей за этим лавины западных санкций. Такие же кульбиты показатель инфляции выделывал и по России в целом, а потому в Банке России изначально предупреждали: оцифрованное счастье, слабо ощутимое в реальной жизни, продлится недолго.

И когда из расчета начнут выходить очень низкие значения приростов цен мая – сентября 2022 года, когда «происходила коррекция после весеннего скачка», «стабильное ускорение инфляции» станет реальностью. Собственно, с мая так оно и произошло на уровне страны, а с июня тренд догнали и в Татарстане. Поэтому июльское ускорение не выглядит сенсацией – напротив, все идет по плану.

«Основной вклад в ускорение роста цен в республике внесли ослабление рубля и увеличение спроса на некоторые товары длительного пользования», – объяснили в Нацбанке по Татарстану. При этом годовая инфляция в регионе по давней традиции не догоняет общероссийскую – по РФ показатель тоже продолжил расти, достигнув по итогам июля 4,3% (после 3,25% в июне). На фоне средних значений по Приволжскому федеральному округу, где июльская инфляция разогналась до 3,84% (с 2,7% в июне), Татарстан также выглядит молодцом.

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Рост цен на продукты перекрыл снижение динамики в услугах

Интересно, что если в июне и на продовольственные, и на непродовольственные товары в республике фиксировалась дефляция, пусть и символическая, – 0,15% и 0,09% соответственно (в мае она была больше, 1,46% и 1,4%), то с июля цены в этих двух группах перешли в зону роста – на 1,58% и 1,43% соответственно. По России ускорение в этих же двух сегментах выглядит более заметным – на 2,23% и 2,36% соответственно.

При этом в Татарстане, как и в целом по РФ, в июле замедлился рост цен на услуги, до 7,53%, после 9,4% в июне (в России – до 9,95% с 11% в июне). Таким образом, общий показатель годовой инфляции в июле, в отличие от ситуации в предыдущие месяцы, в большей степени разогнали именно товары. По данным ЦБ, главным образом – так называемые товары и услуги с волатильной ценовой динамикой. В свежем бюллетене о динамике потребительских цен, которые ЦБ выпускает ежемесячно, указано, что «ускорившееся ослабление рубля спровоцировало рост инфляционных ожиданий и дополнительную активизацию спроса, позволившие ускорить перенос возросших импортных издержек в цены».

При этом в Центре развития ВШЭ считают, что перенос валютных издержек в цены полностью себя еще не проявил, так как пока что оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при низком курсе.

Интересно, что в месячном разрезе июльское ускорение роста инфляции в Татарстане осталось на уровне июня (0,6%), когда случился реальный разгон на 0,61% (с 0,06% в мае)! А вот по России потребительские цены в июле росли быстрее, на 0,63%, после 0,37% в июне. По оценке ЦБ, с поправкой на сезонность месячный прирост цен ускорился вообще до 0,96% (в июне – на 0,45%). А в среднем за последние три месяца потребительские цены в стране росли темпом 0,61%, что в годовом выражении соответствует 7,6%. «Это сопоставимо с динамикой цен, наблюдавшейся во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса», – объяснил регулятор.

Цены на продовольственные товары в республике в июле выросли на 1,58% в годовом выражении Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продукты подорожали из-за слабого рубля

По данным Нацбанка по Татарстану, цены на продовольственные товары в республике в июле выросли на 1,58% в годовом выражении после снижения на 0,15% в июне, что преимущественно было обусловлено «снижением обменного курса рубля». Ключевой вклад в это внесла плодоовощная продукция. Если по России цены на нее в годовом выражении скакнули на 12,91% (это максимальный прирост с мая 2022-го, когда рост составил 26,6%), то в Татарстане – еще сильнее, на 15,2%. И это настоящий рекорд среди всех товарных позиций в продовольствии.

По оценке Минэкономразвития РФ, за месяц плодоовощная продукция в стране подорожала на 1,77% после снижения цен на нее на 2,35% в июне; в Татарстане, по данным Нацбанка по РТ, на 3,83% после удешевления в предыдущем месяце на 1,88%. Кстати, без учета этого волатильного компонента годовая инфляция в сегменте продовольственных товаров по РФ составила бы всего 0,87%, а в Татарстане, по данным Татарстанстата, и вовсе 0,19%.

Удорожание импорта, неизбежное на фоне ослабления рубля, привело к ускорению роста цен не только на бананы и груши, но даже на капусту, а также к росту в годовом выражении цен на апельсины и виноград (после их снижения месяцем ранее). Замедлилось и снижение цен на яблоки. Правда, кроме обменного курса вклад в динамику роста цен на эти продукты внес и пресловутый «эффект низкой сравнительной базы»: в прошлом году цены на них, наоборот, снижались – «благодаря расширению географии и объемов импорта и его удешевлению в связи с укреплением рубля». Но вот теперь все развернулось на 180 градусов.

Удорожание импорта, неизбежное на фоне ослабления рубля, привело к ускорению роста цен не только на бананы и груши Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кстати, по данным Минэкономразвития РФ, в августе плодоовощи начали стремительно дешеветь, только за неделю с 8 по 14 августа цены на них сдали 2,4%. Посмотрим, как это в итоге отразится на итогах последнего месяца лета.

«Из-за ослабления рубля в предыдущие месяцы также выросли издержки птицеводов на закупку импортных кормовых добавок и затраты переработчиков на обслуживание оборудования иностранного производства. Это привело к ускорению роста цен на мясо птицы и изделий из него», – добавили в Нацбанке по РТ. По оценке Минэкономразвития РФ, рост цен на мясопродукты продолжался также «из‐за сохраняющейся неблагоприятной эпизоотической ситуации и растущих издержек».

Также в июле дорожали сахар и куриные яйца (что видно и по динамике в Татарстане), но – уже сниженными темпами. Ускорилось снижение цен на масложировую продукцию, но замедлилось удешевление молока и молочной продукции, муки, макаронных и крупяных изделий.

По Татарстану цены на легковые авто в июле выросли на 2,73% после символического июньского снижения на 0,72% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рост цен на отечественные авто замедлился

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Татарстане в июле составил 1,43% после снижения на 0,09% в июне. Кроме ослабления рубля, сообщил Нацбанк по РТ, на это повлиял и рост спроса «на ряд товаров». На какие именно? Ответ очевиден – прежде всего, на легковые автомобили, что по-прежнему связано с ограниченным рыночным предложением.

Ослабление рубля также привело к повышению затрат отечественных автозаводов на закупку импортных автокомпонентов. В результате в июле ускорился годовой рост цен на новые отечественные автомобили и начался – после июньского снижения – на подержанные иномарки. По данным ЦБ, по-прежнему давление на цены автомобилей оказывало и «ожидание введения утилизационного сбора». В целом по Татарстану цены на легковые авто в июле выросли на 2,73% после символического июньского снижения на 0,72%.

Стоит отметить, что все это потребителей особо не испугало – по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле в России было выдано 86,6 тыс. автокредитов, что на 14,8% больше по сравнению с июнем (75,4 тыс.). Это самый высокий показатель с начала 2022 года. И Татарстан оказался четвертым в рейтинге по количеству (4,05 тыс.), пропустив вперед только Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург.

Снижение обменного курса рубля привело также к удорожанию в Татарстане бытовой техники (плит, стиральных машин, утюгов) и другой электроники (смартфонов), а также деталей для их производства. И хотя цены на телерадиотовары и средства связи в Татарстане по-прежнему остаются в лидерах по дефляции, вместе с повышением потребительского спроса годовое снижение цен на такую технику замедляется, а в месячном разрезе они и вовсе начали расти.

Снижение обменного курса рубля привело к удорожанию в Татарстане бытовой техники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На протяжении большей части июля на оптовом рынке продолжалось повышение стоимости бензина: на это по-прежнему влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям. На оптовых ценах сказалось удорожание нефти и бензина на мировом рынке. В результате ускорился годовой рост цен на бензин в рознице – до 5,29% после 3,81% в июне. Кстати, без учета нефтепродуктов в сегменте непродовольственной розницы годовая инфляция по России в июле составила бы всего 1,85% (Татарстанстат аналогичную оценку не озвучил).

Перенос индексации тарифов ЖКУ снизил темпы удорожания услуг

Замедление роста цен на услуги и в Банке России, и в Нацбанке по РТ объяснили просто и четко – отсутствием ежегодной июльской индексации коммунальных тарифов. Которая, напомним, вместо этого лета была перенесена и уже случилась в декабре 2022-го. По данным Минэкономразвития РФ, в секторе услуг месячные темпы роста цен в июле снизились «преимущественно за счет замедления удорожания услуг, связанных с туризмом».

В Нацбанке Татарстана сообщили, что в июле текущего года цены на авиаперелеты повышались меньшими темпами, чем годом ранее, «когда они выросли из-за значительного увеличения затрат перевозчиков на обслуживание парка самолетов и закупку авиакеросина». В результате этим летом в годовом выражении стоимость полетов в эконом-классе росла уже не так быстро, как годом ранее. Кроме того, «рост цен на билеты сдерживало расширение их предложения в республике за счет увеличения рядом авиакомпаний количества рейсов между Москвой и Казанью».

В июле текущего года цены на авиаперелеты повышались меньшими темпами, чем годом ранее Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тем не менее услуги зарубежного туризма в Татарстане продолжают дорожать – в июле уже на 61,23%, и эта динамика усиливается с декабря 2022 года. При этом темпы роста цен в двух других лидерах по этому показателю в услугах – экскурсионном обслуживании (19,99%) и пассажирском транспорте (14,26%) – начали замедляться. Единственным сегментом, в июле вообще ушедшим в дефляцию, пусть и всего на 0,48%, стали телекоммуникационные услуги.

Текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться

Без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта ускорение годовой инфляции в России в целом в июле составило всего 0,89 п. п., до 2,07% в годовом выражении. Нацбанк по Республике Татарстан аналогичных расчетов не приводит. Тем не менее, хотя эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены в июле наиболее сильно проявлялся в категориях с высокой долей импорта (фруктах, технике и электронике, автомобилях, зарубежном туризме), сама по себе эта ситуация привела к увеличению издержек производства и по более широкому спектру товаров. А это, считают в ЦБ, «является фактором ускорения роста цен и в них».

«Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», – отметил регулятор. Объявляя 15 августа о внеплановом повышении ключевой сразу на 3,5 п. п., до 12%, что для многих аналитиков стало неожиданностью, Банк России в очередной раз заявил, что инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке Росстата, на 14 августа годовая инфляция выросла до 4,66%, текущие темпы прироста цен тоже продолжают ускоряться.

Необходимость во внеочередных действиях по денежно-кредитной политике была продиктована в первую очередь ослаблением рубля Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По прогнозу ЦБ, в ближайшие месяцы рост цен будет нарастать, в том числе из-за выхода из расчетов «низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года». «С учетом проводимой денежно‐кредитной политики» годовая инфляция по итогам текущего года окажется в диапазоне от 5 до 6,5%», – заявляет регулятор. Однако там по-прежнему уверены, что индикатор вернется к целевому таргету в 4% в 2024 году и «будет находиться вблизи 4% в дальнейшем».

Повышение ключевой ставки до 12% и было направлено на достижение этой цели, объяснили в ЦБ. Правда, на фоне преодоления национальной валютой психологической отметки в 100 рублей за доллар там признали, что «сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году». Поэтому дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Впрочем, по оценке аналитиков банка «Санкт-Петербург», что бы там регулятор ни говорил, «необходимость во внеочередных действиях по денежно-кредитной политике была продиктована в первую очередь ослаблением рубля». «В текущих условиях ключевая ставка может длительно оставаться на достигнутых уровнях», но «ускорение инфляции и дальнейшее ослабление рубля, ведущее к росту инфляционных ожиданий, все же может потребовать дополнительного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября», прогнозируют аналитики.