Путин поручил подготовить предложения по господдержке климатических проектов

Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 мая подготовить предложения по механизмам и мерам господдержки инвестпроектов по климатическим проектам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийской общественной организацией „Российский союз промышленников и предпринимателей“ и представить предложения <…> по распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов», — сказано в тексте поручения.

Ответственные за исполнение поручения — Премьер-министр Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

Ранее Путин заявил, что Россия надеется на продолжение взаимодействия с партнерами Евразийского экономического сообщества (ЕвраАзЭс) по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики

Позже во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел РФ Президент отметил, что решения по климатической повестке должны приниматься при участии всех стран.