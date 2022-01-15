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Экология
15 января 2022  16:20

Путин поручил подготовить предложения по господдержке климатических проектов

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Президент России Владимир Путин поставил задачу до 1 мая подготовить предложения по механизмам и мерам господдержки инвестпроектов по климатическим проектам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с общероссийской общественной организацией „Российский союз промышленников и предпринимателей“ и представить предложения <…> по распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов», — сказано в тексте поручения.

Ответственные за исполнение поручения — Премьер-министр Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин.

Ранее Путин заявил, что Россия надеется на продолжение взаимодействия с партнерами Евразийского экономического сообщества (ЕвраАзЭс) по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики

Позже во время расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел РФ Президент отметил, что решения по климатической повестке должны приниматься при участии всех стран.

 

#Владимир Путин #экология #климат
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