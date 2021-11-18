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Ру Тат
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Экология
18 ноября 2021  17:46

Путин заявил, что решения по борьбе с изменением климата должны приниматься коллективно

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Решения по климатической повестке должны приниматься при участии всех стран, считает Президент РФ Владимир Путин. Таким мнением глава государства поделился во время расширенного заседания коллегии МИД РФ.

По словам Президента России, дипломатия должна пресекать попытки ЕС и США диктовать свои условия по данной теме. 

«Наша дипломатия должна более активно противостоять попыткам Евросоюза и США присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме», — сказал Путин и подчеркнул, что Россия призывает «к поиску взаимоприемлемых решений».

#евросоюз #сша #экология #Россия #мид рф #изменение климата #Владимир Путин
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