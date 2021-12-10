Путин: Россия надеется на конструктивную совместную работу с ЕвраАзЭС в вопросах климата

Россия надеется на продолжение взаимодействия с партнерами Евразийского экономического сообщества (ЕвраАзЭс) по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И мы рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами ЕврАзЭС по этой тематике», — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что по инициативе России была сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов.

«Я знаю, что все вы, уважаемые коллеги, вовлечены так или иначе в эту работу. Предлагаю действовать более слаженно и более энергично по этому направлению», — подчеркнул он.