news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
10 декабря 2021  15:20

Путин: Россия надеется на конструктивную совместную работу с ЕвраАзЭС в вопросах климата

news_top_970_100

Россия надеется на продолжение взаимодействия с партнерами Евразийского экономического сообщества (ЕвраАзЭс) по климатической повестке и теме зеленой трансформации экономики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И мы рассчитываем на дальнейшую конструктивную совместную работу с партнерами ЕврАзЭС по этой тематике», — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил, что по инициативе России была сформирована специальная рабочая группа высокого уровня, которая занялась координацией позиций по вопросам борьбы с выбросами парниковых газов.

«Я знаю, что все вы, уважаемые коллеги, вовлечены так или иначе в эту работу. Предлагаю действовать более слаженно и более энергично по этому направлению», — подчеркнул он.

#евразийский экономический союз #Владимир Путин #климат
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное