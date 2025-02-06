Путин отметил Татарстан среди регионов по доле победителей школьных олимпиад

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан оказался среди регионов, где сосредоточено две трети победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Конкретно в республике таких – 8%, заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании совета по науке и образованию и призвал повышать качество образования в регионах.

Как отметил российский лидер, победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников сосредоточены всего в четырех субъектах страны. Помимо Татарстана, сюда вошли Москва (43%), Московская область (14%) и Санкт-Петербург (7%).

«Кстати, для Петербурга 7% — это маловато», - обратил внимание Путин.

Президент РФ призвал повысить качество по подготовке к олимпиадам в регионах.

«Чего же, всех в Москву переводить в школы? Нет, наверное, это неприемлемо, да? Нужно повышать качество в регионах», — добавил глава государства, обращаясь к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Ранее Путин призвал убрать из программ в вузах устаревшие и архаичные курсы.