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Общество 6 февраля 2025 17:44

Путин призвал убрать из программ в вузах устаревшие и архаичные курсы

Из программ в вузах надо убрать устаревшие и архаичные курсы, которые не отвечают потребностям экономики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Российский лидер отметил, что из-за подобных курсов студенты перестают интересоваться будущей профессией или вовсе уходят из университета.

Путин подчеркнул, что надо не просто обновить образовательные программы, но и должным образом организовать образовательный процесс в вузах, а еще сильно увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования, конструирования. Как отметил Президент, все перечисленные вещи уже используют на ряде предприятий.

#Владимир Путин #вузы #программа
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