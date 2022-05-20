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Экономика
20 мая 2022  17:07

Путин поручил оценить ограничения торговли с Россией, принятые странами — членами ВТО

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Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству страны оценить, соответствуют ли меры по ограничению торговли с Россией, которые приняли страны — члены Всемирной торговой организации, правилам и принципам этого объединения, а также представить предложения по обжалованию этих решений. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации», — сказано в тексте документа.

#Владимир Путин #торговля #поручения президента
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