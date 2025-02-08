Путин поручил обсудить, нужно ли вводить оценки за поведение в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обсудить, нужно ли вводить оценки за поведение в школах. Доклад надо предоставить до 1 июля. Советующее поручение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами вопросов о целесообразности... введения оценки за поведение в общеобразовательных организациях», - говорится в документе.

Также Путин поручил обсудить с профсообществом и родителями, нужно ли вводить средние оценки освоения учениками программ основного общего и среднего общего образования и учитывать их при поступлении в вузы. Доклад о проделанной работе министры также должны предоставить до 1 июля 2025 года.

За исполнение поручения несут ответственность глава правительства РФ Михаил Мишустин, помощник президента России Андрей Фурсенко, вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, глава СПЧ Валерий Фадеев, детский омбудсмен Мария Львова-Белова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин поручил добиться снижения инфляции в 2025 году. К слову, недавно Мишустин заявил, что инфляция не смогла уменьшить доходы населения, люди получили больше.