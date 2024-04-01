Путин поручил обеспечить догазификацию СНТ и представить доклад об этом до 15 июля

Правительство РФ вместе с «Газпромом» и властями российских регионов должны обеспечить догазификацию СНТ и представить доклад об этом до 15 июля. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию, опубликованном на сайте Кремля.

«<...> обеспечить без привлечения средств граждан выполнение мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах, предусмотрев выполнение этих мероприятий до границ земельных участков, принадлежащих заявителям (при наличии соответствующей заявки о подключении), и определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения)», – говорится в документе.

Первый доклад главе государства должны представить до 15 июля 2024, последующие – один раз в полгода.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что на программу социальной газификации из федерального бюджета дополнительно направят 1 млрд рублей.