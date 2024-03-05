Путин пообещал проработать вопрос льготной газификации для фермерских хозяйств

Президент Владимир Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса пообещал решить вопрос льготной газификации фермерских хозяйств и ускорения такой программы. Об этом передает РИА Новости.

«Хорошо, мы поговорим с ним (председателем правления „Газпрома“ Алексеем Миллером — прим. Т-и). Мы понимаем, что все зависит от сети, от вложений. Надо „Газпрому“ тогда закладывать свои планы развития», — сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас компания и Минсельхоз ведут переговоры насчет закупки газопоршневых установок для фермерских хозяйств.

«Близки к завершению. Значит, вот, министр сказал, я тоже ведь об этом знаю... Я вот только не знаю, заключили ли они соглашение», — добавил Путин.

Напомним, Президент совершил рабочую поездку в Ставропольский край. Он посетил тепличный комплекс «Солнечный дар», а также открыл по видеосвязи три новых промобъекта в Мордовии, Ленинградской и Белгородской областях.