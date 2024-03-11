Кабмин РФ направит еще 1 млрд рублей на социальную газификацию

На программу социальной газификации из федерального бюджета дополнительно направят 1 млрд рублей, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«По поручению главы государства эту поддержку получают участники специальной военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители и люди с невысокими доходами», – отметил председатель российского правительства.

Он напомнил, что каждый из участников программы получит субсидию на покупку оборудования и подключение к газовым сетям в размере не менее 100 тыс. рублей. По словам главы Кабмина, за время реализации программы газ провели в более, чем 500 тыс. частных домов.

«Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей», – подчеркнул Мишустин.