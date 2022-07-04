Путин поручил наградить отличившихся военных за освобождение ЛНР

Президент РФ Владимир Путин поручил наградить всех отличившихся военных, которые участвовали в освобождении Луганской народной республики. В ближайшее время их представят к госнаградам.

Путин также сообщил, что командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву присвоят звания Героев России, указ об этом он пообещал подписать сегодня.

Подразделениям, которые принимали участие в операции по освобождению ЛНР, Путин поручил дать отдых, сообщает РИА Новости.

«Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности», – сказал он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Путин также подчеркнул, что группировки «Восток» и «Запад» должны выполнять свои задачи в ходе спецоперации по прежнему плану. «Надеюсь, что на их направлении все будет проходить так же, как и на луганском происходило до настоящего времени», – добавил он.

Ранее Шойгу доложил Президенту об ЛНР. Союзные силы установили полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Потери ВСУ, по данным Минобороны, составили более 5 тыс. военных.