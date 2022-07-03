Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Территория Луганской народной республики освобождена от украинских националистов. Об этом Президенту России Владимиру Путину сегодня доложил глава Минобороны Сергей Шойгу, говорится на сайте министерства.
«Сегодня, 3 июля 2022 г., министр обороны Российской Федерации генерал армии С. К. Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путину об освобождении Луганской народной республики», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что украинская группировка войск попала в котел в Лисичанске — это последний город бывшей Луганской области, который находился под контролем ВСУ.
В ведомстве уточнили, что за последние сутки было освобождено 182 кв. километра территории.
Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главной целью Вооруженных сил РФ станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.