Шойгу: В операции по освобождению Лисичанска ВСУ потеряли более 5 тысяч военных

Министр обороны Сергей Шойгу сегодня лично доложил Президенту РФ Владимиру Путину об успешном освобождении Луганской народной республики. Завершением операции по взятию контроля над ЛНР стало освобождение Лисичанска, в ходе которого Вооруженные силы Украины потеряли составили более 5 тыс. человек, в том числе безвозвратные – более 2 тыс. человек, заявил Шойгу.

«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взяты под контроль 25 населенных пунктов – наиболее крупные из которых: Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики – Лисичанска», – сказал министр оборонного ведомства.

Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР за последние две недели уничтожили 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, сообщил министр. Кроме того, по его словам, из строя выведены 166 орудий полевой и минометной артиллерии и 216 автомобилей различного назначения, передает РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно, что союзные силы взяли под контроль ЛНР.