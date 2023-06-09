Путин поручил Мишустину создать комиссию по ликвидации последствий прорыва Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сегодня же, 9 июня, организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области, где после прорыва плотины Каховской ГЭС началось масштабное наводнение.

«Образуйте Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС. Срок — 9 июня 2023 г.», — сказано в документе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

В ночь на 6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища и вызвало затопление территорий ниже по течению. Началась эвакуация местных жителей, проживающих на левом и правом берегах Днепра. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.