Путин поручил определить необходимый уровень поддержки регионов России

Минфину совместно с комиссией Госсовета нужно в ближайшее время определить уровень необходимой поддержки регионов РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Особое внимание, по его словам, нужно обратить на те субъекты, которые в современных условиях особенно нуждаются в ней, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отдельный вопрос — это вопрос поддержки регионов. Я прошу министерство финансов совместно с комиссией Госсовета под руководством Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы) определить необходимый уровень такой поддержки», — заявил Путин на первом совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей спецоперации.

Напомним, 21 октября российский лидер подписал указ о создании координационного совета при Кабмине по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ. Возглавлять его будет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Среди задач новой структуры — принятие решений по обеспечению российских военных вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами.

Специальную военную операцию на Украине Россия проводит с 24 февраля. С 21 сентября в стране началась частичная мобилизация.