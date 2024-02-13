Путин поручил материально поощрять работников-наставников

Работники, занимающиеся наставничеством, будут материально поощряться за свою деятельность. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в трудовое законодательство.

«<...> с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в трудовое законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества», – сказано в перечне поручений, данных по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, и опубликованных на сайте Кремля.

Правительству необходимо представить доклад до 1 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что глава государства поручил организовать два новых конкурса – «Наставник года» и «Быть, а не казаться!», а также учредить День наставника.