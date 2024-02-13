Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил материально поощрять работников-наставников
Работники, занимающиеся наставничеством, будут материально поощряться за свою деятельность. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в трудовое законодательство.
«<...> с учетом ранее данных поручений представить предложения о внесении в трудовое законодательство РФ изменений, предусматривающих возможность материального стимулирования работников в связи с осуществлением наставничества», – сказано в перечне поручений, данных по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, и опубликованных на сайте Кремля.
Правительству необходимо представить доклад до 1 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что глава государства поручил организовать два новых конкурса – «Наставник года» и «Быть, а не казаться!», а также учредить День наставника.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»