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В России может появиться День наставника
В России может появиться еще один праздник – День наставника. Перечень поручений Президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, опубликован на сайте Кремля.
«Минпросвещения России подготовить совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России и представить предложения об установлении Дня наставника», – сказано в документе.
Ранее сообщалось, что глава государства поручил организовать два новых конкурса – «Наставник года» и «Быть, а не казаться!».
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