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В России появятся два новых конкурса «Наставник года» и «Быть, а не казаться!»
В России появятся два новых конкурса для наставников – «Наставник года» и «Быть, а не казаться!». Перечень поручений Президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации „Россия — страна возможностей“ обеспечить проведение конкурса „Наставник года“», — сказано в документе.
Ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад главе государства должны представить до 1 июля 2024 года.
Также Росмолодежи совместно с Минпросвещения России поручено при участии Ассоциации волонтерских центров, «Движения первых», Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» и Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи организовать конкурс наставников «Быть, а не казаться!», который будет направлен на широкое вовлечение россиян в патриотическое воспитание. Доклад главе государства также должны представить до 1 июля 2024 года.
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