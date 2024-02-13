В России появятся два новых конкурса «Наставник года» и «Быть, а не казаться!»

Фото: пресс-служба Кремля

В России появятся два новых конкурса для наставников – «Наставник года» и «Быть, а не казаться!». Перечень поручений Президента Владимира Путина по итогам заседания Госсовета РФ по вопросу повышения роли и престижа педагога и наставника, прошедшего в конце декабря 2023 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации „Россия — страна возможностей“ обеспечить проведение конкурса „Наставник года“», — сказано в документе.

Ответственным назначен Премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад главе государства должны представить до 1 июля 2024 года.

Также Росмолодежи совместно с Минпросвещения России поручено при участии Ассоциации волонтерских центров, «Движения первых», Общероссийской общественно-­государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» и Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи организовать конкурс наставников «Быть, а не казаться!», который будет направлен на широкое вовлечение россиян в патриотическое воспитание. Доклад главе государства также должны представить до 1 июля 2024 года.