Татарстан завершит расселение аварийного жилья на два года раньше срока

Республика Татарстан завершит расселение аварийного жилья до конца 2023 года — это на два года раньше, чем было запланировано, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Как сообщили в ведомстве, это отражено в соответствующем постановлении Правительства РТ. Согласно документу, в региональную программу по расселению граждан из аварийного жилья входят Казань, Агрызский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Елабужский, Зеленодольский, Кукморский, Мензелинский, Сабинский и Чистопольский районы. В общей сложности из 654 жилых помещений будет переселено свыше 1,7 тыс. человек. Финансирование данной программы составляет 1,12 млрд рублей, из которых 741,2 млн рублей выделены из фонда содействия реформированию ЖКХ, а 370,4 млн рублей — из бюджета Татарстана. Помимо этого, 8,5 млн рублей направят местные бюджеты.

При этом покупка жилья для расселения аварийных объектов будет завершена к концу этого года. В настоящее время уже приобретено 100 квартир, в которых поселятся 294 человека. До конца года планируется покупка еще 267 квартир для 681 жителя республики.

При этом за прошлые два года в Татарстане расселено 146 аварийных квартир. Новое жилье получили 454 человека.

24 августа Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» поддержал предложение о запуске новой программы переселения граждан из аварийного жилья, которое было признано непригодным для жилья до 1 января текущего года. На эти цели из бюджета страны планируется выделить 45 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Татарстан получит более 376 млн рублей на строительство школ и поликлиник в новостройках. Работы будут осуществляться по федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».