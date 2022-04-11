Путин поручил Правительству представить предложения об индексации МРОТ, пенсий и зарплат

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Правительству России представить свои предложения по дополнительной индексации зарплат, пенсий, социальных выплат, величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий (в том числе выплачиваемых лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам), социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума», — сказано в тексте документа.

При этом поручение должно быть исполнено до 20 апреля 2022 года.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета в Государственной Думе заявил, что все социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, а минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — увеличены по поручению главы государства, о чем сообщал «Татар-информ».