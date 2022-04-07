Мишустин: Соцвыплаты будут проиндексированы, а прожиточный минимум и МРОТ — увеличены

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, а минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — увеличены по поручению Президента России Владимира Путина. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета в Государственной Думе, сообщает РИА Новости.

Глава кабинета обратил внимание на то, что ажиотажный спрос на продукты и товары первой необходимости в магазинах удалось остановить, но цены продолжают расти. В связи с этим, по его словам, необходимо поддержать граждан.

«По поручению Президента будут проиндексированы социальные выплаты, в том числе и семьям с детьми, а также пенсии. Увеличим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума», — сказал Мишустин.

Ранее Минэкономразвития рассказало, что инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 16,7% к 1 апреля с 15,66% неделей ранее. При этом за неделю темпы роста цен в России немного замедлились — до 0,99%

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