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Тела трех человек найдены в зоне затопления в Орске после прорыва дамбы
Тела трех человек найдены в зоне затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщает РИА Новости.
По предварительной информации, тела не связаны с затоплением.
Как сообщают СМИ, дамба в результате прорыва разрушилась полностью. Объем сброса воды с Актюбинского водохранилища продолжает расти.
Напомним, в Орске после прорыва дамбы эвакуировали 711 человек. Всего в зону подтопления в городе попали 4 204 жилых дома с населением 10,8 тысяч человек, в том числе 3 375 детей, а также 13 социально значимых объектов.
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