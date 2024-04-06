Тела трех человек найдены в зоне затопления в Орске после прорыва дамбы, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, тела не связаны с затоплением.

Как сообщают СМИ, дамба в результате прорыва разрушилась полностью. Объем сброса воды с Актюбинского водохранилища продолжает расти.

Напомним, в Орске после прорыва дамбы эвакуировали 711 человек. Всего в зону подтопления в городе попали 4 204 жилых дома с населением 10,8 тысяч человек, в том числе 3 375 детей, а также 13 социально значимых объектов.