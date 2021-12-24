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Общество
24 декабря 2021  15:20

Путин попросил Мишустина обратить внимание на жалобы журналистов из регионов

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Президент России Владимир Путин на заседании Правительства страны попросил Премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить внимание на обращения журналистов из регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о жалобах представителей СМИ «по проблемам ЖКХ и [вопросу] расширения региональных железнодорожных направлений», уточняет агентство.

Накануне на традиционной пресс-конференции Владимир Путин после вопроса журналиста из Татарстана поручил обеспечить поддержку многодетных семей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Владимир Путин #Михаил Мишустин
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