Путин попросил Мишустина обратить внимание на жалобы журналистов из регионов

Президент России Владимир Путин на заседании Правительства страны попросил Премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить внимание на обращения журналистов из регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о жалобах представителей СМИ «по проблемам ЖКХ и [вопросу] расширения региональных железнодорожных направлений», уточняет агентство.

Накануне на традиционной пресс-конференции Владимир Путин после вопроса журналиста из Татарстана поручил обеспечить поддержку многодетных семей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».