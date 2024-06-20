Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поприветствовал участников стартовавшей в Казани детской фольклориады
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской фольклориады, которая стартовала сегодня в Казани. Его зачитал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.
«Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию — один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времен и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям», — заметил в своем обращении глава государства.
«И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения», — добавил он.
«Уверен, что искренние, идущие от сердца песни, выступления фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и надолго запомнятся всем артистам и зрителям», — подчеркнул Владимир Путин и пожелал всем причастным к II Всероссийской детской фольклориаде успехов и всего наилучшего.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что приехавшие на фольклориаду коллективы из 80 регионов России вышли на шествие в Казанском Кремле. В течение нескольких дней участники мероприятия дадут концерты в Иннополисе, Апастове, Зеленодольске, Лаишеве и Высокой Горе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»