Путин поприветствовал участников стартовавшей в Казани детской фольклориады

Президент России Владимир Путин

Фото: © «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям II Всероссийской детской фольклориады, которая стартовала сегодня в Казани. Его зачитал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию — один из ключевых государственных приоритетов. Народное искусство хранит связь времен и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям», — заметил в своем обращении глава государства.

«И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого общения», — добавил он.

«Уверен, что искренние, идущие от сердца песни, выступления фольклорных, танцевальных, хоровых коллективов никого не оставят равнодушным и надолго запомнятся всем артистам и зрителям», — подчеркнул Владимир Путин и пожелал всем причастным к II Всероссийской детской фольклориаде успехов и всего наилучшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что приехавшие на фольклориаду коллективы из 80 регионов России вышли на шествие в Казанском Кремле. В течение нескольких дней участники мероприятия дадут концерты в Иннополисе, Апастове, Зеленодольске, Лаишеве и Высокой Горе.