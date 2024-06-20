Мухаметшин: Фольклориада объединяет желанием сохранять и развивать традиции

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Казани стартовала II Всероссийская детская фольклориада. Гостей и участников фестиваля поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, поэтому не случайно, что это событие проходит именно в столице республики, заметил политик.

«У нас созданы равные возможности для сохранения традиций и обычаев, развития духовной культуры и изучения родного языка всех народов. Многообразие культур — уникальное богатство, обладающее большим созидательным потенциалом, которое необходимо беречь. Именно этому и служит Всероссийская детская фольклориада — объединяет подрастающее поколение в желании изучать, сохранять и развивать традиции нашего искусства, воспитывать настоящую личность. Благодаря вам мы еще раз убеждаемся в силе и многогранности талантов, которыми так щедра наша земля», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Госсовета РТ также выразил уверенность, что фольклориада покажет новые горизонты для творческого роста и сотрудничества, подарит участникам новые встречи и друзей.

Политик также зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина. «Бережное отношение к нашему уникальному историческому, культурному, духовному наследию — один из ключевых государственных приоритетов», — заметил в своем обращении глава государства.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Народное искусство хранит связь времен и поколений, воспитывает в человеке любовь к Родине, уважение к национальным традициям и обычаям. И потому отрадно, что ваш замечательный проект состоялся и с каждым годом объединяет своей миссией всё больше талантливых ребят из разных регионов страны, становится для юных участников настоящим праздником дружбы и творческого единения. Уверен, что искренние, идущие от сердца песни, выступления фольклорных танцевальных, хоровых коллективов никого не оставят равнодушными и надолго запомнятся всем артистам и зрителям», — подчеркнул Владимир Путин.

Участие в церемонии открытия фестиваля приняли также министр культуры РТ Ирада Аюпова и директор Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова, председатель Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Тамара Пуртова.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Фольклориада — это одно из главных культурных событий Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. И символично, что это событие проходит в Татарстане, где всегда чтили народные и семейные традиции, сохраняли и развивали культуру всех народов, проживающих в регионе», — заметила Тамара Пуртова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что приехавшие на II Всероссийскую детскую фольклориаду коллективы из 80 регионов России вышли на шествие в Казанском Кремле. В течение нескольких дней участники мероприятия дадут концерты в Иннополисе, Апастове, Зеленодольске, Лаишеве и Высокой Горе.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Указ об объявлении в России 2024 года Годом семьи Президент РФ Владимир Путин подписал 22 ноября 2023-го. В нем отмечалось, что соответствующее решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.