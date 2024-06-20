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Культура 20 июня 2024 17:58

Коллективы из 80 регионов России вышли на шествие в Казанском Кремле

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В Казани стартовала II Всероссийская детская фольклориада, куда приехали коллективы из более чем 80 регионов страны. Они вышли на шествие по Казанскому Кремлю и Кремлевской набережной, после чего отправились к месту проведение гала-концерта у Дворца земледельцев.

«Мы от всей души рады приветствовать в Татарстане участников II Всероссийской детской фольклориады. Мы очень любим гостей. Сегодня более 1,1 тыс. детей из 80 регионов России приехали к нам, чтобы продемонстрировать, что у нашей традиционной культуры есть будущее», — обратилась к участникам парада министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Перед началом шествия для участников была организована концертная программа, где выступили татарстанские коллективы. Гости тоже не отставали: они танцевали и исполняли свои национальные песни.

Пройдя от Спасской башни до башни Сююмбике, участники парада вышли на Кремлевскую набережную, где продолжили радовать казанцев своим творчеством.

«Не передать словами, с какими эмоциями и чувствами мы сегодня собрались. Ведь проект детской фольклориады для нас самый особенный. Два года назад он состоялся впервые. Когда мы увидели таких замечательных детей, мы поняли, что этот проект не может пройти единожды. Особенно важно, что он проходит в Год семьи, [объявленный] в России», — заметила начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Людмила Сироткина.

Первая Всероссийская детская фольклориада прошла два года назад в Чувашской Республике. Тогда она собрала почти 1,2 тыс. детей.

«Это был огромный праздник для нас, мы стали богаче благодаря вашим танцам, песням и общению. И сами участники обрели новых друзей. Хочется поблагодарить Татарстан, что этот праздник состоится вновь», поделилась наблюдениями министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Сегодня состоится гала-концерт фольклориады у Дворца земледельцев, а затем в течение нескольких дней участники дадут концерты в Иннополисе, Апастове, Зеленодольске, Лаишеве и Высокой Горе.

Указ об объявлении в России 2024 года Годом семьи Президент РФ Владимир Путин подписал 22 ноября 2023-го. В нем отмечалось, что соответствующее решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.
#Фольклор #Ирада Аюпова
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