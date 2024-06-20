Коллективы из 80 регионов России вышли на шествие в Казанском Кремле

В Казани стартовала II Всероссийская детская фольклориада, куда приехали коллективы из более чем 80 регионов страны. Они вышли на шествие по Казанскому Кремлю и Кремлевской набережной, после чего отправились к месту проведение гала-концерта у Дворца земледельцев.

«Мы от всей души рады приветствовать в Татарстане участников II Всероссийской детской фольклориады. Мы очень любим гостей. Сегодня более 1,1 тыс. детей из 80 регионов России приехали к нам, чтобы продемонстрировать, что у нашей традиционной культуры есть будущее», — обратилась к участникам парада министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Перед началом шествия для участников была организована концертная программа, где выступили татарстанские коллективы. Гости тоже не отставали: они танцевали и исполняли свои национальные песни.

Пройдя от Спасской башни до башни Сююмбике, участники парада вышли на Кремлевскую набережную, где продолжили радовать казанцев своим творчеством.

«Не передать словами, с какими эмоциями и чувствами мы сегодня собрались. Ведь проект детской фольклориады — для нас самый особенный. Два года назад он состоялся впервые. Когда мы увидели таких замечательных детей, мы поняли, что этот проект не может пройти единожды. Особенно важно, что он проходит в Год семьи, [объявленный] в России», — заметила начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Людмила Сироткина.

Первая Всероссийская детская фольклориада прошла два года назад в Чувашской Республике. Тогда она собрала почти 1,2 тыс. детей.

«Это был огромный праздник для нас, мы стали богаче благодаря вашим танцам, песням и общению. И сами участники обрели новых друзей. Хочется поблагодарить Татарстан, что этот праздник состоится вновь», — поделилась наблюдениями министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Сегодня состоится гала-концерт фольклориады у Дворца земледельцев, а затем в течение нескольких дней участники дадут концерты в Иннополисе, Апастове, Зеленодольске, Лаишеве и Высокой Горе.

Указ об объявлении в России 2024 года Годом семьи Президент РФ Владимир Путин подписал 22 ноября 2023-го. В нем отмечалось, что соответствующее решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.