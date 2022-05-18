Минниханов: «Есть возможность показать, как формировался ислам в российском государстве»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыли выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, организованную в здании нижней палаты российского парламента. Какие артефакты представили депутатам в честь юбилейной даты – в репортаже «Татар-информа».

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыли выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: tatarstan.ru

«Чтобы проникнуться, нужно приехать в Татарстан, посетить и Болгар, и нашу столицу»

Открытие выставки сегодня было назначено на 11 часов утра, но Президент Татарстана приехал на экспозицию заранее, еще до начала церемонии. Рустам Минниханов лично обошел все стенды, осмотрел экспонаты, проверил, как работают интерактивные инсталляции.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пришел на открытие выставки в сопровождении руководителей думских фракций. К ним присоединились и депутаты от Татарстана, в частности глава думского комитета по контролю Олег Морозов, председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов и другие. Обзор стендов для гостей сделал директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов.

«Именно в период принятия ислама Волжская Булгария становится образовательным центром. Благодаря нашим археологам и раскопкам, которые ведутся уже более двух столетий, мы получили картину этого замечательного города. Но на сегодняшний день изучено всего 3% этой территории», – отметил в частности Хайрутдинов.

Первым с приветственным словом на церемонии открытия выставки выступил Президент Татарстана. «В рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией у нас есть возможность показать, как формировался ислам в нашем российском государстве. На самом деле, экспозиция у нас побольше. Чтобы проникнуться, нужно приехать в Татарстан, посетить и Болгар, и нашу столицу», – сказал Минниханов.

Рустам Миниханов: «У нас пройдет очень много мероприятий. В прошлом году мы открыли воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. В этом году будем закладывать cоборную мечеть» Фото: tatarstan.ru

Он напомнил, что согласно поручению Президента России Владимира Путина празднование 1100-летия принятия ислама является общефедеральным праздником, а оргкомитет возглавляет вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Сегодня он в командировке, его с нами нет», – посетовал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана рассказал, что в рамках празднования в Казани пройдет много знаковых мероприятий, в частности Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit», на который приедут представители 60 стран исламского мира.

«У нас пройдет очень много мероприятий. В прошлом году мы открыли воссозданный cобор Казанской иконы Божией Матери. В этом году будем закладывать cоборную мечеть», – поделился планами руководитель республики.

«Модель Татарстана можно распространять на все регионы»

Вслед за Президентом Татарстана с приветственными речами выступили руководители думских фракций. Глава КПРФ Геннадий Зюганов в частности поблагодарил Рустама Минниханова за то, что в Татарстане очень бережно относятся к историческому наследию.

Геннадий Зюганов: «Благодарю Президента Рустама Минниханова за то, что даже в самую смутную эпоху не сносили памятники, не переписывали называния улиц» Фото: tatarstan.ru

«Благодарю Президента Рустама Минниханова за то, что даже в самую смутную эпоху не сносили памятники, не переписывали называния улиц. Президент Татарстана помог мне восстановить в прекрасном виде Музей имени Ленина. Вы с огромным уважением относитесь к народным предприятиям. Татарстан предоставил нам два района, где мы построили народные предприятия и этим летом собираемся провести большой всенародный праздник для укрепления дружбы и государственности», – сказал Зюганов.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов от имени партии и избранного сегодня руководителя Леонида Слуцкого поблагодарил Татарстан за организацию такого мероприятия. «Модель Татарстана можно распространять на все регионы, многое делается для поддержания многоконфессионального мира. Подобные выставки позволяют нам лучше узнавать друг друга», – заключил он.

Депутат фракции «Справедливая Россия – за правду» Александр Бабаков отметил, что 1100-летие – событие важное в формировании государственности России. «В нынешних условиях демонстрация таких достижений, наша страна недостижима, когда есть такая культура. Это возможность приобщиться к культуре в разных регионах страны», – подчеркнул он.

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев констатировал, что Татарстан не только гордится прошлым и имеет замечательную историю, но и сегодня развивает экономику региона. «С большим интересом посмотрел выставку. С большой любовью представлены свидетельства», – признался он.

Владимир Васильев: «Спасибо за возможность увидеть историческую ретроспективу. Я часто приезжал в Татарстан и всегда учился у вас» Фото: tatarstan.ru

Благодарность Президенту Татарстана за организацию выставки выразил руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. «Спасибо за возможность увидеть историческую ретроспективу. Я часто приезжал в Татарстан и всегда учился у вас. Хочу поклониться Минтимеру Шариповичу, поблагодарить Рустама Нургалиевича», – сказал он.

«Мы с радостью знакомимся с историей становления древнего Булгара, с историей ислама»

Последним выступил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Наши предки сумели выстроить такие отношения. По сути, они уникальны. Потому что нет таких примеров в мире, чтобы огромная страна, имеющая федеративное устройство, так бы выстроила отношения на межнациональном и межконфессиональном уровне. У нас есть православные, мусульмане, буддисты, иудеи, и все они уживаются вместе. Но это возможно именно потому, что мы уважительно относимся к вероисповеданию друг друга. И здесь, в Госдуме РФ, мы с радостью знакомимся с историей становления древнего Булгара, с историей ислама, историей татар на нашей общей российской земле. Это наша общая земля, и мы ее вместе защищаем, так же как защищали наши деды, прадеды. Нам нужно этим дорожить и делать всё, чтобы отношения развивались во всех форматах», – сказал Володин.

Вячеслав Володин: «Здесь, в Госдуме РФ, мы с радостью знакомимся с историей становления древнего Булгара, с историей ислама, историей татар на нашей общей российской земле» Фото: tatarstan.ru

Он пообещал Рустаму Минниханову посетить Татарстан, чтобы более детально ознакомиться с уникальной историей региона. «Спасибо вам за приглашение в Болгар, мы обязательно им воспользуемся», – подчеркнул он.

На выставке в Госдуме РФ сегодня представили не только древние рукописи, трактаты и старинные документы об исламском образовании и мусульманах на госслужбе. Здесь были выставлены подлинные архитектурные чертежи религиозных сооружений уникальные экспонаты раскопок – например, первая монета Волжской Булгарии из серебра.

На телеэкранах гостям выставки показали видеофрагменты важнейших событий в жизни мусульман Татарстана, таких как закладка первого камня Болгарской исламской академии, торжественное водружение полумесяца на минарет мечети «Кул Шариф». Они чередовались с кадрами из документальных фильмов о Курбан-байраме, древнем Болгаре.

На выставке в Госдуме РФ сегодня представили древние рукописи, трактаты и старинные документы, уникальные экспонаты раскопок Фото: tatarstan.ru

Важную часть экспозиции составили традиционные атрибуты татарской культуры: национальные костюмы, головные уборы, обувь, украшения, предметы декора и быта.