Минниханов и Володин в Госдуме открыли выставку в честь 1100-летия принятия ислама

Фото: Дарья Сайфиева/ИА "Татар-информ"

Президент Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госдумы Вячеслав Володин открыли выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которая организована в здании ГД. Президент РТ поблагодарил руководство российского парламента за возможность провести такое мероприятие.

«1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией решением Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина — праздник федерального масштаба. Организационный комитет возглавляет заместитель Премьер-министра Марат Хуснуллин. У нас пройдет очень много мероприятий. В прошлом году мы открыли воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери. В этом году будем закладывать Соборную мечеть», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Президента РТ за выставку, которая позволяет окунуться в историю страны через историю ислама.

«Для нас это большая обязанность бережно нести по жизни то, что смогли достичь наши предки. Мы уважительно относимся к вероисповеданию друг друга. Нам надо этим дорожить», — подчеркнул он.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов поздравил татарстанскую делегацию с открытием выставки. Он отметил, что республика демонстрирует, как нужно развиваться.

«Благодарю президента Минниханова, что вы даже в самые смутные годы не сносили памятники, не переименовали улицы, помогли восстановить музей Ленина. Татарстан продолжает славные традиции веры и дружбы», — сказал Геннадий Зюганов.

Также благодарность выразил и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов от имени партии и избранного сегодня руководителя Леонида Слуцкого.

«Модель Татарстана можно распространять на все регионы. Многое делается для поддержания многоконфессионального мира. Подобные выставки позволяют нам лучше узнавать друг друга», — сказал он.

Депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Бабаков отметил, что 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией — важное событие в формировании нашей государственности, и подчеркнул, что это возможность приобщиться к культуре в разных регионах России.

Руководитель фракции «Новые Люди» Алексей Нечаев рассказал, что с большим интересом посетил выставку. Он отметил, что Татарстан не только гордится своим прошлым и имеет замечательную историю, но и продолжает развивать свою экономику.

Руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев добавил, что часто приезжал в республики, чтобы научиться чему-то новому.

«Спасибо за возможность увидеть историческую ретроспективу, — сказал Васильев. — Хочу поклониться Минтимеру Шариповичу. Поблагодарить Рустама Нургалиевича».