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Путин: Поправки в Конституцию были нужны из-за быстро меняющейся ситуации в мире и России
В связи с ситуацией как внутри страны, так и за ее пределами, летом 2020 года было проведено общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны. Об этом на встрече с судьями Конституционного суда РФ сказал Президент Владимир Путин.
«Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно это говорил. Поэтому пару лет назад, уже в новых условиях, были приняты поправки, которые тоже были необходимы в связи с быстро изменяющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел плебисцит всенародный. Были приняты эти поправки», – сказал глава государства.
Он назвал изменения, внесенные в Конституцию, необходимыми для дальнейшего развития страны.
«Они были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений. Были затронуты некоторые вопросы социального характера. Всё это говорит о том, что Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует его, помогает людям», – резюмировал Путин.
Сегодня отмечается День Конституции РФ. В этом году Основному закону страны исполняется 30 лет. Ранее татарстанцев с праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
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