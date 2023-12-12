Путин: Поправки в Конституцию были нужны из-за быстро меняющейся ситуации в мире и России

Фото: пресс-служба Кремля

В связи с ситуацией как внутри страны, так и за ее пределами, летом 2020 года было проведено общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны. Об этом на встрече с судьями Конституционного суда РФ сказал Президент Владимир Путин.

«Это живой организм, как и председатель Конституционного суда неоднократно это говорил. Поэтому пару лет назад, уже в новых условиях, были приняты поправки, которые тоже были необходимы в связи с быстро изменяющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нас. Прошел плебисцит всенародный. Были приняты эти поправки», – сказал глава государства.

Он назвал изменения, внесенные в Конституцию, необходимыми для дальнейшего развития страны.

«Они были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений. Были затронуты некоторые вопросы социального характера. Всё это говорит о том, что Основной закон нашей страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует его, помогает людям», – резюмировал Путин.

Сегодня отмечается День Конституции РФ. В этом году Основному закону страны исполняется 30 лет. Ранее татарстанцев с праздником поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.