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Путин поправил Лукашенко, который заявил об отсутствии контрнаступления Украины
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, однако оно не привело к результату. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Контрнаступления нет», – сказал Лукашено.
«Оно есть, но оно провалилось», – поправил его Путин (цитата по ТАСС).
Напомним, лидеры стран сегодня проводят переговоры в Санкт-Петербурге, куда накануне вечером прибыл Лукашенко. В частности, они планируют обсудить вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и другие вопросы.
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