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Политика 23 июля 2023 12:16

Путин поправил Лукашенко, который заявил об отсутствии контрнаступления Украины

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Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, однако оно не привело к результату. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Контрнаступления нет», – сказал Лукашено.

«Оно есть, но оно провалилось», – поправил его Путин (цитата по ТАСС).

Напомним, лидеры стран сегодня проводят переговоры в Санкт-Петербурге, куда накануне вечером прибыл Лукашенко. В частности, они планируют обсудить вопросы безопасности, международной повестки дня, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению и другие вопросы.

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