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Политика 30 июля 2023 13:52

Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

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Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге
Главный военно-морской парад
Скриншот видео kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин после завершения главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России еще раз пообщался с лидерами ряда африканских стран, которые задержались в Санкт-Петербурге после саммита «Россия — Африка». Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе глава российского государства кратко переговорил с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с Президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Он также пожал руки другим иностранным гостям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин в своей речи на морском параде поблагодарил военных моряков за «безупречную преданность» России.

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#Владимир Путин #день ВМФ
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