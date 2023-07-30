Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

Главный военно-морской парад

Скриншот видео kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин после завершения главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России еще раз пообщался с лидерами ряда африканских стран, которые задержались в Санкт-Петербурге после саммита «Россия — Африка». Об этом сообщает РИА Новости.

В том числе глава российского государства кратко переговорил с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с Президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Он также пожал руки другим иностранным гостям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин в своей речи на морском параде поблагодарил военных моряков за «безупречную преданность» России.