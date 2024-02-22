Владимир Путин по видеосвязи открыл новый перинатальный центр в Казани

В Казани состоялось торжественное открытие нового Перинатального центра на базе седьмой городской больницы. По видеосвязи его открыли Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В новом перинатальном центре будут помогать беременным женщинам из группы высокого риска и принимать самые сложные роды наравне с Перинатальным центром Республиканской клинической больницы. Обслуживать новый центр будет Казань и близлежащие районы республики.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Перинатальный центр объединится с уже работающим роддомом седьмой горбольницы. В планах – принимать восемь тысяч родов в год. Мощность учреждения – 120 коек, роды будут проходить в семи индивидуальных родильных залах. На важном для семьи событии смогут присутствовать супруги рожениц и родственники. Четыре операционных будут работать для женщин, которым показано экстренное родоразрешение, а также для новорожденных детей.

В перинатальном центре есть и отделение реанимации новорожденных с кювезами – инкубаторами для выхаживания новорожденных. Для малышей с заболеваниями нервной системы открыли отделение медицинской реабилитации. Есть кабинеты психоэмоциональной диагностики и коррекции состояния матерей в послеродовом периоде.

Напомним, что в марте 2022 года раис РТ Рустам Минниханов заложил первый камень в фундамент нового перинатального центра в Казани.