Путин пока не принял решения по обращению о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин пока не дал своего ответа на обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, – ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля. – Ну, он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента».

Ранее Песков заявил о том, что Путин получил обращение с проектом постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств.

19 января депутаты от партии КПРФ представили проект обращения к Президенту России Владимиру Путину с предложением о признании республик Донбасса как независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для установления межгосударственных отношений.

Позднее, 14 февраля, депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с Министерством иностранных дел РФ по документу, разработанному партией КПРФ, с дальнейшим направлением в Администрацию Президента. Из их слов следовало, что это поможет ускорить признание ДНР и ЛНР.