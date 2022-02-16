Песков: Путин получил обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР и принял к сведению

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Государственной Думы с проектом постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств и принял его к сведению. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Какого-то комментария на сей счет не существует, Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что по мнению Путина в первую очередь необходимо урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, а для этого следует добиться от украинских властей выполнения Минских соглашений. «Вот, собственно, на чем и будет акцентироваться Президент в своей работе», — подчеркнул он.

Депутаты от партии КПРФ 19 января представили проект обращения к Президенту России Владимиру Путину с предложением о признании республик Донбасса как независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для установления межгосударственных отношений.

Позднее, 14 февраля, депутаты «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления о консультациях с Министерством иностранных дел РФ по документу, разработанному партией КПРФ, с дальнейшим направлением в Администрацию Президента. Из их слов следовало, что это поможет ускорить признание ДНР и ЛНР.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил надежду на то, что партнеры в Евросоюзе и НАТО повлияют на исполнение украинскими властями Минских соглашений. Шольц в свою очередь назвал возможное признание независимости самопровозглашенных республик «катастрофой».