Путин подписал закон, позволяющий штрафовать за отсутствие ОСАГО не чаще раза в сутки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий начислять штрафы за управление автомобилем без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), зафиксированное с помощью фото- и видеокамер, не чаще раза в сутки. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Поправки внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Государственная Дума приняла законопроект 17 марта, а Совет Федерации одобрил 18 марта.

Согласно новелле, если автомобиль с водителем без полиса ОСАГО попадет на камеры несколько раз за сутки, то административная ответственность наступит только за первый случай такого нарушения.

Если отсутствие ОСАГО было зафиксировано иным способом, ответственность также наступает только за первый случай.

Ранее водитель мог получать несколько штрафов за день, если камеры неоднократно фиксировали отсутствие полиса. Размер штрафа составляет 800 рублей, а за повторное нарушение – от 3 до 5 тыс. рублей.