Вождение без ОСАГО: чем грозит жителям Татарстана, какие штрафы и последствия ДТП

Фото: © «Татар-информ»

Полис ОСАГО – один из обязательных для автовладельцев документов, который водители обязаны оформлять. Что грозит за езду без ОСАГО, а также как отсутствие полиса осложняет последствия ДТП – в материале «Татар-информа».

Для чего нужна автостраховка и как проверяют ее наличие

Основная задача ОСАГО — возместить вред, который водитель может нанести другим участникам дорожного движения. Если по вашей вине произошло ДТП, страховая компания возьмет на себя компенсацию ущерба: до 400 тысяч рублей — за поврежденный транспорт и до 500 тысяч рублей — за вред здоровью. При отсутствии полиса все расходы придется оплачивать самостоятельно.

Помимо обязательной страховки существует и добровольная — КАСКО. Она не отменяет ОСАГО, а служит дополнительной защитой. Условия зависят от договора: полис может компенсировать риски угона, последствий стихийных бедствий, повреждений автомобиля и других ситуаций.

Наличие действующего ОСАГО проверяется при постановке автомобиля на учет. Также документ вправе запросить сотрудники ГИБДД. Подтвердить наличие страховки можно двумя способами:

- предъявить бумажный полис;

- показать электронный вариант на экране смартфона.

Если водитель не может предоставить ни один из вариантов, инспектор имеет право обратиться к единой базе данных. Однако делать это он не обязан и может сразу оформить штраф за отсутствие страховки.

Узнать, действует ли полис ОСАГО, можно самостоятельно — на сайте Национальной страховой информационной системы (НСИС), введя государственный номер или VIN автомобиля.

Когда страховка считается просроченной и недействительной

Полис с истекшим сроком действия юридически приравнивается к его отсутствию. Даже один день просрочки делает водителя незастрахованным.

ОСАГО признается недействительным в следующих случаях:

- закончился срок действия (он может быть от нескольких дней, но чаще всего оформляется на 6 или 12 месяцев);

- страховой период не начался;

- за рулем находится человек, не вписанный в полис;

- документ является подделкой — как умышленно оформленной, так и полученной у мошенников.

Что происходит при ДТП без действующего ОСАГО

Любая авария — стрессовая ситуация, а отсутствие страховки значительно усложняет ее последствия.

Если вы признаны виновником ДТП

Вся финансовая ответственность ложится на вас. Вам придется самостоятельно оплачивать ремонт автомобилей, лечение и восстановление пострадавших. Размер компенсаций может достигать сотен тысяч рублей, а при серьезном вреде здоровью — исчисляться миллионами.

Оформить ДТП по европротоколу в таком случае нельзя — потребуется обязательное участие сотрудников ГИБДД. Кроме того, высока вероятность судебного разбирательства по иску потерпевшей стороны.

Если вы пострадали, а у виновника нет ОСАГО

Получить компенсацию сложнее, но возможно. ДТП необходимо оформить официально с участием инспекторов, которые зафиксируют обстоятельства и определят виновного. Выплаты за вред здоровью можно запросить через Российский союз автостраховщиков (РСА). А вот ущерб машине придется взыскивать непосредственно с виновника аварии — сначала в досудебном порядке, а при отказе — через суд. Для этого понадобятся документы с места ДТП и отчет независимой экспертизы о стоимости ремонта.

Ответственность и штрафы за отсутствие страховки

Езда без действующего ОСАГО влечет административное наказание. Размер штрафа зависит от конкретной ситуации.

Отсутствие полиса ОСАГО

Если автомобиль не застрахован вовсе, водителю назначается штраф 800 рублей. При повторной остановке сумма увеличивается до 3–5 тысяч рублей. Штраф могут выписывать каждый раз, пока полис не будет оформлен.

Просроченное ОСАГО

Просрочка приравнивается к полному отсутствию страховки. Наказание аналогичное: 800 рублей за первое нарушение и от 3 до 5 тысяч — за повторное. То же правило действует, если водитель начал использовать полис раньше даты его вступления в силу.

Водитель не указан в страховке

Если полис оформлен с ограниченным списком лиц, а за рулем находится человек, не вписанный в документ, предусмотрен штраф 500 рублей.

Страховка есть, но документа при себе нет

В этом случае возможны варианты. За забытый бумажный полис инспектор может ограничиться предупреждением или выписать штраф 500 рублей. Фото полиса не считается подтверждением. Электронную версию достаточно показать на экране устройства. Если телефон разрядился, сотрудник вправе проверить данные по базе — тогда штраф не назначается.

Эвакуация автомобиля: возможна ли из-за отсутствия ОСАГО

Только из-за отсутствия полиса ОСАГО автомобиль на штрафстоянку не отправят — такая мера законом не предусмотрена.

Стоит учитывать, что на большинство штрафов за нарушения, связанные со страховкой (кроме забытых документов), действует скидка 25% при оплате в течение 30 дней. Если же не погасить штраф в течение 60 дней, последует новое наказание: удвоенный штраф, обязательные работы или административный арест. Через 10 дней после просрочки дело передается судебным приставам, которые могут взыскать долг принудительно — через списание средств или удержание из доходов.