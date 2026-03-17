news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 марта 2026 15:28

Госдума приняла закон, ограничивающий число штрафов за езду без полиса ОСАГО

Читайте нас в
Телеграм

Госдума приняла закон, ограничивающий количество штрафов за езду без полиса ОСАГО. Теперь водителя смогут привлечь к ответственности за управление автомобилем без ОСАГО только один раз в течение 24 часов с момента первого выявления нарушения – независимо от того, было ли оно зафиксировано камерой или инспектором, пишет РИА Новости.

Ранее водитель мог получать несколько штрафов за день, если камеры неоднократно фиксировали отсутствие полиса. Размер штрафа составляет 800 рублей, а за повторное нарушение – от 3 до 5 тысяч рублей.

Изначально поправки планировалось применить только к штрафам с камер, чтобы прекратить практику многократных штрафов в течение суток. Однако к третьему чтению это уточнение из закона убрали, и правило распространили на все способы фиксации нарушения.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

#законопроекты #осаго #водители #штрафы гибдд
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров