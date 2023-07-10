Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений

С 1 января 2024 года в России начнет действовать новая программа долгосрочных сбережений граждан. Указ о ее запуске подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Согласно документу, будет заключаться договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом. После этого гражданин будет выплачивать сберегательные взносы в НПФ, а фонд обязуется осуществлять выплаты при наличии оснований. При этом получить их сможет как тот, кто заключил контракт, так и другие люди.

Граждане могут воспользоваться накопленными средствами как дополнительным доходом. Получить их в полном объеме можно после 15 лет участия в программе либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 65 — для мужчин.

В документе уточняется, что забрать деньги можно и раньше, однако потерь в таком случае можно избежать лишь при наличии сложной жизненной ситуации. К ним относится, к примеру, дорогостоящее лечение.

Если гражданин решит перевести пенсионные накопления в формат долгосрочных сбережений, он должен оформить документы не позднее 31 марта следующего года. Однако вернуть их на формирование накопительной пенсии, если владелец передумал, он уже не сможет.

Узнать о том, как выбрать надежный НПФ для сохранения пенсий и не потерять доход при переводе средств из одного фонда в другой, можно в материалах «Татар-информа».