Соцфонд Татарстана объяснил, как выбрать надежный НПФ для сохранения пенсий

На территории России действуют 37 негосударственных пенсионных фондов. Из них 27 работают по обязательному пенсионному страхованию и по негосударственному пенсионному обеспечению, а 10 занимаются только вторым.

Как выбрать подходящий НПФ для перевода накопительной части пенсии, рассказала начальник отдела Социального фонда РФ по Татарстану Анастасия Медведева.

«На территории Татарстана действуют два региональных фонда — „Волга-капитал“ и „Первый промышленный альянс“. Кроме того, в республике работают филиалы московских фондов», — сообщила она во время онлайн-трансляции в аккаунте приемной «Единой России».

Спикер отметила, что в топ фондов по активам и ресурсам, от которых ожидается экономическая выгода, входит ряд крупных банков страны. С 2014 года все НПФ, которые работают по обязательному пенсионному страхованию, являются участниками гарантированной системы сохранности средств пенсионных накоплений. Это значит, что при наступлении гарантированного случая – аннулировании лицензии или признания НПФ банкротом – средства защищены от потери и при необходимости будут восполнены.

«Если НПФ обанкротится или у него аннулирована лицензия, начинается процесс ликвидации. Если фонд – участник системы гарантированной сохранности средств, то Агентство по страхованию вкладов берет на себя управление. Кроме того, по умолчанию все средства пенсионных накоплений переводятся в Социальный фонд России, в государственную управляющую компанию», – подчеркнула Медведева.

Работа НПФ аналогична деятельности Социального фонда: они аккумулируют средства пенсионных накоплений застрахованных людей, организуют их инвестирование, ведут учет, назначают и выплачивают накопительные пенсии. Как же выбрать негосударственный пенсионный фонд и понять, что он надежный?

«В первую очередь нужно проверить, если у НПФ лицензия, обратить внимание на срок работы фонда, посмотреть информацию о количестве его клиентов и каков объем пенсионных средств, которые находятся в его управлении. Кроме того, нужно обратить внимание на доходность фонда. Доходность можно посмотреть на сайте Центрального банка России, а также на сайтах самих НПФ», – сообщила Медведева.

Приемы жителей республики по социальным вопросам проходят на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» с 3 по 7 июля 2023 года. 4 июля в ходе проекта «Азбука качественной жизни» шла речь о работе негосударственных пенсионных фондов, в качестве экспертов в студии выступил представитель Отделения Социального фонда РФ по РТ.