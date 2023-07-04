Социальный фонд рассказал татарстанцам, как поменять НПФ и не потерять доход

Чтобы не потерять доход от накопительной части пенсии, доверенной на хранение в негосударственный пенсионный фонд, татарстанцам нужно выждать пять лет. Об этом сообщила сегодня начальник отдела Социального фонда РФ по РТ Анастасия Медведева во время онлайн-трансляции в аккаунте приемной «Единой России».

«Если вы решили поменять негосударственный пенсионный фонд, необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании с новым НПФ. Договор заключается в трех экземплярах – один остается в НПФ, второй отдается застрахованному лицу, а третий передается в Социальный фонд России. После заключения договора необходимо подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд», – сказала она.

Специалист объяснила, что заявление необходимо подать в Социальный фонд. При наличии электронной подписи документ можно передать и дистанционно, на портале госуслуг.

Однако слишком часто менять НПФ эксперт не рекомендовала. «Наиболее благоприятным временем для подачи заявления о досрочном переходе в НПФ является пятый по счету год пребывания в фонде. Если не выдержан пятилетний период формирования средств пенсионных накоплений у предыдущего страховщика, а в роли страховщиков выступают Социальный фонд России и негосударственные пенсионные фонды, то существует вероятность потери инвестиционного дохода», – объяснила Медведева.

Узнать, с какого года средства пенсионных накоплений формируются у предыдущего страховщика, можно, запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале госуслуг либо при личном обращении в клиентские службы Социального фонда.

Приемы жителей республики по социальным вопросам проходят на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» с 3 по 7 июля 2023 года. 4 июля в ходе проекта «Азбука качественной жизни» шла речь о работе негосударственных пенсионных фондов, в качестве экспертов в студии выступили представители Отделения Социального фонда РФ по РТ.