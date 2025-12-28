Путин подписал закон о взаимодействии управляющих компаний с жильцами в MAX

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты на платформе MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

Порядок такого взаимодействия будет установлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

19 декабря во время прямой линии глава государства подчеркнул, что создание MAX стало важным шагом для достижения цифрового суверенитета страны. Он добавил, что теперь через MAX можно оказывать ряд услуг, которые ранее были недоступны по соображениям безопасности.

Ранее стало известно, что Минстрой РФ запустит в MAX чат-бот с напоминаниями об оплате ЖКУ.